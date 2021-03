Treviso, morì carbonizzata insieme a un'amica: arrestato il marito. "Voleva incassare il premio dell'assicurazione" (Di venerdì 5 marzo 2021) L'uomo, 70 anni, aveva incendiato l'abitazione a Castagnole di Paese lo scorso 10 giugno. Ora è accusato di duplice omicidio aggravato Leggi su repubblica (Di venerdì 5 marzo 2021) L'uomo, 70 anni, aveva incendiato l'abitazione a Castagnole di Paese lo scorso 10 giugno. Ora è accusato di duplice omicidio aggravato

fattoquotidiano : Treviso, donna morì carbonizzata con un’amica in casa: arrestato marito 70enne - raspa90 : RT @repubblica: Treviso, morì carbonizzata insieme a un'amica: arrestato il marito. 'Voleva incassare il premio dell'assicurazione': L'uomo… - clikservernet : Treviso, donna morì carbonizzata con un’amica in casa: arrestato marito 70enne - Noovyis : (Treviso, donna morì carbonizzata con un’amica in casa: arrestato marito 70enne) Playhitmusic - - StraNotizie : Treviso, morì carbonizzata insieme a un'amica: arrestato il marito. 'Voleva incassare il premio dell'assicurazione'… -