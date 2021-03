Treviso | morì carbonizzata in casa insieme a un’amica | arrestato il marito

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi Franca Fava, mortacon l’amica Fiorella Sandre ina Castagnole di Paese, nel Trevigiano, è statocon l’accusa di duplice omicidio aggravato. Il caso della morte di Franca Fava e della sua amica Fiorella Sandre, rispettivamente di 68 e 74 anni, morte carbonizzate il 10 giugno 2020 a Castagnole di Paese in seguito a un rogo scoppiato in, è arrivato a una svolta. Ad appiccare l’incendio tra le mura domestiche sarebbe stato ildi Fava, Sergio Miglioranza, unico superstite del rogo, che è statodai carabinieri di Montebelluna con l’accusa di duplice omicidio aggravato. Ti potrebbe interessare anche -> Ilenia Fabbri, chi è il suo killer: precedenti gravissimi per ...