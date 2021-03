Treviso, morì carbonizzata con un’amica, arrestato il marito: il movente è assurdo (Di venerdì 5 marzo 2021) Treviso, donna morta carbonizzata in un incendio in casa con un’amica, svolta nelle indagini. È stato arrestato questa mattina, venerdì 5 marzo 2021, con l’accusa di duplice omicidio il 70enne che secondo gli inquirenti avrebbe appiccato nel giugno del 2020 un rogo che ha poi ucciso la moglie Franca Fava, 58 anni. Con lei c’era anche un’amica di famiglia, la 74enne Fiorella Sandre. I corpi delle due furono trovati carbonizzati nell’abitazione della coppia a Castagnole di Paese, in provincia di Treviso. L’uomo era riuscito a salvarsi lasciando la casa prima che le fiamme l’avvolgessero. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 22.856 nuovi casi e 339 morti, ancora sù le intensive Treviso morì carbonizzata con ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021), donna mortain un incendio in casa con, svolta nelle indagini. È statoquesta mattina, venerdì 5 marzo 2021, con l’accusa di duplice omicidio il 70enne che secondo gli inquirenti avrebbe appiccato nel giugno del 2020 un rogo che ha poi ucciso la moglie Franca Fava, 58 anni. Con lei c’era anchedi famiglia, la 74enne Fiorella Sandre. I corpi delle due furono trovati carbonizzati nell’abitazione della coppia a Castagnole di Paese, in provincia di. L’uomo era riuscito a salvarsi lasciando la casa prima che le fiamme l’avvolgessero. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 22.856 nuovi casi e 339 morti, ancora sù le intensivecon ...

