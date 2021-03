Treviso, donna morì carbonizzata con un’amica in casa: arrestato marito 70enne (Di venerdì 5 marzo 2021) Era già indagato dalla Procura di Treviso e adesso è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio aggravato per la morte della moglie, Franca Fava, 68 anni, e di un’amica, Fiorella Sandre, 74, rimaste carbonizzate nell’incendio della casa della coppia. A finire in manette è un uomo di 70 anni, arrestato dai carabinieri per il rogo avvenuto il 10 giugno 2020 a Castagnole di Paese, nel Trevigiano. L’incendio nell’abitazione risultò essere stato appiccato intenzionalmente. L’ordinanza di custodia, emessa dal gip di Treviso, è stata eseguita dai carabinieri di Montebelluna. Il movente del duplice omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata la volontà dell’uomo di incassare il premio assicurativo per i danni dell’incendio alla casa e per la morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Era già indagato dalla Procura die adesso è statocon l’accusa di duplice omicidio aggravato per la morte della moglie, Franca Fava, 68 anni, e di, Fiorella Sandre, 74, rimaste carbonizzate nell’incendio delladella coppia. A finire in manette è un uomo di 70 anni,dai carabinieri per il rogo avvenuto il 10 giugno 2020 a Castagnole di Paese, nel Trevigiano. L’incendio nell’abitazione risultò essere stato appiccato intenzionalmente. L’ordinanza di custodia, emessa dal gip di, è stata eseguita dai carabinieri di Montebelluna. Il movente del duplice omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata la volontà dell’uomo di incassare il premio assicurativo per i danni dell’incendio allae per la morte ...

