Treviso, donna e amica carbonizzate in incendio: arrestato il marito (Di venerdì 5 marzo 2021) Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Montebelluna, nel trevigiano, con l'accusa di duplice omicidio aggravato per la morte della moglie e di un'amica rimaste carbonizzate nell'incendio della casa che la coppia condivideva con una conoscente. L'episodio risale allo scorso 10 giugno ed è accaduto a Castagnole di Paese, in provincia di Treviso.La dinamica dell'incendioNell'incendio hanno perso la vita due donne: Franca Fava, 67 anni, e Fiorella Sandre di 74. Unico superstite della tragedia Sergio Miglioranza, oggi arrestato, che stava dormento al primo piano mentre le due donne stavano riposando in due stanze al pianterreno. Il rogo dell'abitazione risultò essere stato appiccato intenzionalmente.

