Trasformiamo la Funzione pubblica da Ministero ad Agenzia tecnica | le riforme hanno bisogno di tempo

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Il pentagramma del diavolo”, il saggio di Mauro Marcantoni, Luciano Hinna e Francesco Dall’Olio, rispettivamente un sociologo, uno tra i massimi esperti del settore pubblico, e un giurista e magistrato ha un titolo già in sé evocativo. La burocrazia è stata sempre un alibi, un paravento di cui il potere si è servito per consolidare rendite di posizione e per giustificare ritardi. Anche il nuovo esecutivo Draghi dovrà misurarsi con questo mostro: non a caso ha messo in cima all’agenda la sburocratizzazione. Sarà la volta buona? Meglio essere cauti visto i precedenti. «La burocrazia – commenta Hinna – è un po’ come il colesterolo: se è nella misura giusta fa bene e si identifica con le regole di funzionamento che servono e senza le quali non avremmo lo Stato. Se è troppo, però, diventa patologia e fa danni incredibili sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale». La ...

