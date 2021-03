Trailer Drive to Survive, online il video della terza stagione (Di venerdì 5 marzo 2021) È online il Trailer di Drive to Survive, la serie Netflix dedicata alla Formula 1 che arriva alla sua terza stagione! Durante la nuova stagione, composta da dieci nuovi episodi disponibili in tutti i Paesi dal 19 Marzo, si narreranno le vicende accadute nel periodo più drammatico fino ad oggi. I fan daranno ancora una volta uno sguardo dietro le quinte per assistere in prima persona alla lotta per la vittoria dei piloti e delle loro squadre, durante un’annata senza precedenti. Il Trailer Drive to Survive riesce a regalare emozioni La stagione 2020 è stata drammaticamente interrotta in Australia a causa della pandemia COVID-19, per poi riprendere in modo emozionante in Austria, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Èildito, la serie Netflix dedicata alla Formula 1 che arriva alla sua! Durante la nuova, composta da dieci nuovi episodi disponibili in tutti i Paesi dal 19 Marzo, si narreranno le vicende accadute nel periodo più drammatico fino ad oggi. I fan daranno ancora una volta uno sguardo dietro le quinte per assistere in prima persona alla lotta per la vittoria dei piloti e delle loro squadre, durante un’annata senza precedenti. Iltoriesce a regalare emozioni La2020 è stata drammaticamente interrotta in Australia a causapandemia COVID-19, per poi riprendere in modo emozionante in Austria, ...

