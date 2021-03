Toscana arancione, anche la provincia di Siena. Quella di Pistoia resta rossa. In almeno 28 comuni potrebbero chiudere le scuole, ma non a Prato (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della Regione fornirà solo domani l'elenco completo. Intanto è confermata la zona rossa di Cecina e istituita Quella di Castellina Marittima. Le scuole restano aperte anche nell'Empolese Valdelsa (ma non a Certaldo). La settimana prossima studenti a casa anche a Civitella Paganico, Marciano della Chiana, Castelnuovo Berardenga, Lucignano: l'elenco di domani sarà più lungo Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della Regione fornirà solo domani l'elenco completo. Intanto è confermata la zonadi Cecina e istituitadi Castellina Marittima. Leno apertenell'Empolese Valdelsa (ma non a Certaldo). La settimana prossima studenti a casaa Civitella Paganico, Marciano della Chiana, Castelnuovo Berardenga, Lucignano: l'elenco di domani sarà più lungo

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Toscana resta arancione e Pistoia zona rossa #Coronavirusitalia - SmorfiaDigitale : La Toscana resta in zona arancione. Niente zona rossa per Empoli, Siena e Prato ... - SmorfiaDigitale : La Toscana resta in zona arancione. Niente zona rossa per Empoli, Siena e Prato ... - infoitinterno : La Toscana resta arancione, il Tar annulla l'ordinanza sulle seconde case - Isola del Giglio - zazoomblog : Covid: Toscana arancione (con Siena e l’Empolese). Pistoia resta rossa. Scuole chiuse in alcuni comuni - #Covid:… -