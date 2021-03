Tornano le Sardine | manifestazione al Nazareno dopo le dimissioni di Zingaretti

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6 marzo, alle ore 12.00, al largo dela Roma, di fronte alla sede nazionale del Partito Democratico: è l’appuntamento che le 6.000lanciano in reazione alledi Nicoladal ruolo di segretario dei Dem. Il nome dell’iniziativa, “Occupy”, richiama in modo molto evidente quell'”Occupy PD” che nel 2013 incarnò lo sdegno dei giovani militanti per il celeberrimo tradimento dei 101, che portò al passo indietro di Pierluigi Bersani. Ma quello di, come anticipato da affaritaliani.it, potrebbe proprio essere la rincorsa per un rilancio, proprio sulla scia delle tante iniziative che in queste ore stanno prendendo forma per manifestare sostegno al segretario dimissionario e indurre l’assemblea nazionale a chiedergli un ...