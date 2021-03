Torna la luce sulla Circonvallazione di Monreale, affidata la gara per i lavori (Di venerdì 5 marzo 2021) Un altro passo verso la riaccensione dell’illuminazione pubblica nel tratto della Circonvallazione di Monreale. È stata affidata, infatti, con procedura negoziata, la gara per lavori di messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione della Via Circonvallazione di Monreale. Un ribasso del 35% È la Indedil di Favara ad aggiudicarsi l’appalto a fronte di un ribasso del 35 percento e un importo di aggiudicazione pari a circa 130 mila euro a cui si aggiunge la somma di 18 mila euro relativa agli oneri della sicurezza. Prossimo passo sarà la verifica del possesso dei requisiti della ditta da parte degli uffici comunali per l’aggiudicazione definitiva. I fondi dello Stato per i Comuni La Giunta comunale ha previsto di ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 5 marzo 2021) Un altro passo verso la riaccensione dell’illuminazione pubblica nel tratto delladi. È stata, infatti, con procedura negoziata, laperdi messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione della Viadi. Un ribasso del 35% È la Indedil di Favara ad aggiudicarsi l’appalto a fronte di un ribasso del 35 percento e un importo di aggiudicazione pari a circa 130 mila euro a cui si aggiunge la somma di 18 mila euro relativa agli oneri della sicurezza. Prossimo passo sarà la verifica del possesso dei requisiti della ditta da parte degli uffici comunali per l’aggiudicazione definitiva. I fondi dello Stato per i Comuni La Giunta comunale ha previsto di ...

pompeii_sites : Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta str… - antoniobenforte : RT @pompeii_sites: Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta streamin… - milaniolivera : RT @pompeii_sites: Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta streamin… - Kram11000 : RT @pompeii_sites: Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta streamin… - Mordicus15 : RT @pompeii_sites: Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta streamin… -