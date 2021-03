Torino. Sabato Santo di preghiera davanti alla Sindone in diretta su TV2000 (Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 3 aprile alle 17 dalla Cattedrale di Torino si terrà, un Sabato Santo di preghiera, “una speciale liturgia davanti alla Sindone”. Ad annunciarlo l’Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia in un messaggio trasmesso su Facebook e Youtube. “In questi tempi tormentati – ha spiegato il religioso – abbiamo bisogno di alimentare e comunicare la nostra speranza. E per noi credenti il modo più efficace di accrescere la speranza del mondo intero è la preghiera comune, il mettersi in ginocchio di fronte al Signore”. “La liturgia sarà trasmessa in diretta su TV2000 e il segnale raggiungerà, tramite i satelliti, il mondo intero – ha proseguito – grazie ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 marzo 2021)3 aprile alle 17 dCattedrale disi terrà, undi, “una speciale liturgia”. Ad annunciarlo l’Arcivescovo di, monsignor Cesare Nosiglia in un messaggio trasmesso su Facebook e Youtube. “In questi tempi tormentati – ha spiegato il religioso – abbiamo bisogno di alimentare e comunicare la nostra speranza. E per noi credenti il modo più efficace di accrescere la speranza del mondo intero è lacomune, il mettersi in ginocchio di fronte al Signore”. “La liturgia sarà trasmessa insue il segnale raggiungerà, tramite i satelliti, il mondo intero – ha proseguito – grazie ...

Agenzia_Italia : Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv - twMirandolina : RT @Agenzia_Italia: Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv - RoccoPetraglia1 : RT @Agenzia_Italia: Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv -