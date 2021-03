Tommaso Zorzi rifiuta il ruolo di opinionista a L'isola dei Famosi, ecco perchè (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha ricevuto da Mediaset la proposta di diventare opinionista de L'isola dei Famosi, ma lui ha rifiutato, ecco perchè. Tommaso Zorzi avrebbe rifiutato di entrare nel cast de L'isola dei Famosi: secondo l'indiscrezione pubblicata da Giuseppe Porro il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non si sarebbe ancora ripreso dalla stanchezza del reality appena concluso. Lunedì sera Tommaso Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip dopo esserci rimasto per circa sei mesi. Una vittoria che potrebbe realizzare il sogno dell'influencer milanese: entrare nel mondo della televisione, come ha detto nel corso della finale del reality. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)ha ricevuto da Mediaset la proposta di diventarede L'dei, ma lui hato,avrebbeto di entrare nel cast de L'dei: secondo l'indiscrezione pubblicata da Giuseppe Porro il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non si sarebbe ancora ripreso dalla stanchezza del reality appena concluso. Lunedì seraè uscito dalla casa del Grande Fratello Vip dopo esserci rimasto per circa sei mesi. Una vittoria che potrebbe realizzare il sogno dell'influencer milanese: entrare nel mondo della televisione, come ha detto nel corso della finale del reality. ...

