Tommaso Zorzi ospite a Verissimo | bordate contro le ex del GF Vip La classifica di Tommaso Zorzi | “Falsa | strafalsa | falsissima”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo aver trionfato al Grande Fratello Vipè pronto a prendersi la scena nei “salotti buoni” di Mediaset.sabato 6 marzo sarà, dove parlerà della sua esperienza nella Casa e assieme agli altri coinquilini. Su alcuni di loro ha lanciato qualche pesante bordata che non passerà inosservata.della falsità al GF Vip L’intervista in programma da Silvia Toffanin promette già scintille. Una settimana dopo aver vinto il GF Vip a scapito di Pierpaolo Pretelli,è tornato nel mondo portando con sé la solita carica da “viperetta”. ...

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - SimonaGiussani : RT @bbianconeraa: vi presento un tommaso sottone maria zorzi. #tzvip #direttazorpa - Anna__polly : RT @tutticomemily: “Già hai il controllo sulle mie emozioni anche sul mio Instagram no” “Io mi sto sentendo sposata” “In quel momento già… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

, ospite in esclusiva domani 6 marzo a Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a "Grande Fratello ..., ospite in esclusiva domani 6 marzo a Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a "Grande Fratello ...Il percorso di Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è concluso lunedì sera con la proclamazione del vincitore assoluto e in queste ore ha avuto modo di raccontarsi a cuore a ...A Verissimo la "vendetta" di Tommaso Zorzi: ««Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa». Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si racconta come sempre senza filtri ...