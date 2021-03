Ti ricordi… Quando Luciano Moggi prese l’argentino Esnaider per sostituire Del Piero infortunato Storia del bidone per eccellenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) 5 marzo. Chiunque abbia intenzione di diventare direttore sportivo della Juventus dovrebbe fare attenzione a questa data: se compare nella carta d’identità di un potenziale calciatore da acquistare allora c’è da pensarci. Molto. Se l’è ritrovata davanti, quella data: due volte, ed entrambe gli è andata male. Come nel caso di Juan Eduardo Esnàider, nato il 5 marzo di 48 anni fa a Mar del Plata, considerato da molti il peggiordell’era juventina. Gran fisico, gran tiro, e con entrambi i piedi, ottimo senso del gol: il Real lo nota nonostante nel massimo campionato argentino abbia giocato solo sei partite nel Ferro Carril Oeste e nonostante, soprattutto, un caratterino che in Argentina vale facile facile il soprannome di “El Loco”, specie se in un mondiale under 20 ti becchi un anno di squalifica per aver tirato un ...