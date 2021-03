The Hurt Locker: il significato del titolo del film (Di venerdì 5 marzo 2021) L'espressione 'The Hurt Locker' viene utilizzata dai militari per descrivere una serie di circostanze riguardanti il dolore, il pericolo e la guerra. Il titolo del film diretto da Kathryn Bigelow si ispira all'espressione The Hurt Locker, letteralmente 'l'armadietto del dolore', ovvero un termine che i militari utilizzano per descrivere una situazione che implica problemi o dolore. Sembra che l'espressione, in questa particolare accezione, risalga agli anni della guerra del Vietnam. Secondo il sito web del film, è normale per i soldati in Iraq definire le esplosioni come qualcosa in grado di mandarti "nell'armadietto del dolore". La locuzione viene usata anche per descrivere un luogo particolarmente rischioso in cui i risvolti sono imprevedibili. Il termine può ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) L'espressione 'The' viene utilizzata dai militari per descrivere una serie di circostanze riguardanti il dolore, il pericolo e la guerra. Ildeldiretto da Kathryn Bigelow si ispira all'espressione The, letteralmente 'l'armadietto del dolore', ovvero un termine che i militari utilizzano per descrivere una situazione che implica problemi o dolore. Sembra che l'espressione, in questa particolare accezione, risalga agli anni della guerra del Vietnam. Secondo il sito web del, è normale per i soldati in Iraq definire le esplosioni come qualcosa in grado di mandarti "nell'armadietto del dolore". La locuzione viene usata anche per descrivere un luogo particolarmente rischioso in cui i risvolti sono imprevedibili. Il termine può ...

