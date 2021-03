The Athletic: ecco come l’Inter rischia di finire travolta dalla crisi del calcio cinese (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci sono due Inter, in questo momento. Una si avvia sotto gli occhi di tutti a vincere lo scudetto, in campo. L’altra non sa bene dove andrà a sbattere: il futuro societario è appeso a vari fili, che si muovono su scenari internazionali molto diversi tra loro ed estremamente complicati. In un lunghissimo articolo su The Athletic James Horncastle prova a dipanare la matassa ripercorrendo le tappe della gestione cinese dell’Inter, che all’inizio pareva un successo e che invece ora s’è trasformata in un grande punto interrogativo. Tanto che il club che molto probabilmente vincerà lo scudetto è in cerca di un compratore, e rischia – per ora è solo un rischio improbabile – di fare la fine dello Jiangsu, la squadra di famiglia che Suning ha lasciato fallire da un giorno all’altro proprio dopo aver vinto il titolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci sono due Inter, in questo momento. Una si avvia sotto gli occhi di tutti a vincere lo scudetto, in campo. L’altra non sa bene dove andrà a sbattere: il futuro societario è appeso a vari fili, che si muovono su scenari internazionali molto diversi tra loro ed estremamente complicati. In un lunghissimo articolo su TheJames Horncastle prova a dipanare la matassa ripercorrendo le tappe della gestionedel, che all’inizio pareva un successo e che invece ora s’è trasformata in un grande punto interrogativo. Tanto che il club che molto probabilmente vincerà lo scudetto è in cerca di un compratore, e– per ora è solo un rischio improbabile – di fare la fine dello Jiangsu, la squadra di famiglia che Suning ha lasciato fallire da un giorno all’altro proprio dopo aver vinto il titolo ...

