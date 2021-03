Tg Psicologia, edizione del 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Cosa si può fare a scuola con i bambini che hanno un disturbo dello spettro autistico? Come può un pediatra valutare se un bambino è a rischio a livello neuroevolutivo? E come funziona un progetto di riabilitazione? Sono state davvero tantissime le domande pervenute all’IdO durante i primi tre corsi gratuiti che l’Istituto ha svolto nell’ultimo mese con insegnanti e pediatri. Interrogativi che hanno spinto l’IdO ad organizzare per il 13 marzo un quarto corso gratuito su ‘Autismo – Progetto Riabilitativo Tartaruga DERBBI’, indirizzato questa volta a tutti gli operatori socio-sanitari. COVID, PSICHIATRA: “GIOVANI CERCANO CONTATTO ANCHE CON LE RISSE“ Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) Cosa si può fare a scuola con i bambini che hanno un disturbo dello spettro autistico? Come può un pediatra valutare se un bambino è a rischio a livello neuroevolutivo? E come funziona un progetto di riabilitazione? Sono state davvero tantissime le domande pervenute all’IdO durante i primi tre corsi gratuiti che l’Istituto ha svolto nell’ultimo mese con insegnanti e pediatri. Interrogativi che hanno spinto l’IdO ad organizzare per il 13 marzo un quarto corso gratuito su ‘Autismo – Progetto Riabilitativo Tartaruga DERBBI’, indirizzato questa volta a tutti gli operatori socio-sanitari. COVID, PSICHIATRA: “GIOVANI CERCANO CONTATTO ANCHE CON LE RISSE“

