Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) “Tacciano le armi!” ammonisce Papa Francesco, nel primo discorso del suo storico viaggio in Iraq, la terra di Abramo. Rivolto alle autorità politiche e religiose, nel palazzo presidenziale di Baghdad, Bergoglio auspica che le nazioni non ritirino dal popolo iracheno “la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo”, ma continuino a operare in spirito di comune responsabilità. Il pontefice invita a dare voce “ai costruttori e agli artigiani della pace. Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare. “Basta estremismi!”, dice il Papa. Sabato 6 marzo si terrà l’incontro interreligioso ad Ur dei caldei. Il Papa pregherà con un centinaio di rappresentanti delle diverse religioni, dai cristiani ai musulmani sunniti e sciiti, ma anche mandei, yazidi, ebrei. VACCINI, L’ITALIA ORA GUARDA A SPUTNIK Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) “Tacciano le armi!” ammonisce Papa Francesco, nel primo discorso del suo storico viaggio in Iraq, la terra di Abramo. Rivolto alle autorità politiche e religiose, nel palazzo presidenziale di Baghdad, Bergoglio auspica che le nazioni non ritirino dal popolo iracheno “la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo”, ma continuino a operare in spirito di comune responsabilità. Il pontefice invita a dare voce “ai costruttori e agli artigiani della pace. Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare. “Basta estremismi!”, dice il Papa. Sabato 6 marzo si terrà l’incontro interreligioso ad Ur dei caldei. Il Papa pregherà con un centinaio di rappresentanti delle diverse religioni, dai cristiani ai musulmani sunniti e sciiti, ma anche mandei, yazidi, ebrei. VACCINI, L’ITALIA ORA GUARDA A SPUTNIK

PrincipiFranco : RT @claudio_2022: Quanto guadagna un politico in Italia, gli stipendi dal parlamentare al consigliere comunale. E soprattutto. Quanti sono… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Quanto guadagna un politico in Italia, gli stipendi dal parlamentare al consigliere comunale. E soprattutto. Quanti sono… - claudio_2022 : Quanto guadagna un politico in Italia, gli stipendi dal parlamentare al consigliere comunale. E soprattutto. Quant… - Rojname_com : Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 marzo 2021 - - piera_bz : @yenisey74 Abbiamo perso un anno grazie a un arco parlamentare più dedito allo scontro politico che al bene comune… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Vaccini, Lacarra smentisce Emiliano, Fitto attacca e Lopalco tace E se ieri la nota di Marco Lacarra, parlamentare e Segretario del PD pugliese era arrivata come il ...buon rappresentante dei cittadini - sottolinea - che ha l'onore e l'onere di un incarico politico e ...

L'attesa messianica ... ha avuto il sapore di una radicale delegittimazione del ceto politico italiano, nella sua totalità.democratica è che questo governo operi in quasi totale assenza di una opposizione parlamentare. L'...

Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 marzo 2021 - DIRE.it - Dire Dire MA A ROMA LA VOLONTÀ POLITICA LATITA SENZA UN ADEGUATO SUPPORTO PARLAMENTARE La risposta chiara e circostanziata della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea sul Recovery Fund, ottenuta con merito dall’Organizzazione di Volontariato “Basta ...

E se ieri la nota di Marco Lacarra,e Segretario del PD pugliese era arrivata come il ...buon rappresentante dei cittadini - sottolinea - che ha l'onore e l'onere di un incaricoe ...... ha avuto il sapore di una radicale delegittimazione del cetoitaliano, nella sua totalità.democratica è che questo governo operi in quasi totale assenza di una opposizione. L'...La risposta chiara e circostanziata della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea sul Recovery Fund, ottenuta con merito dall’Organizzazione di Volontariato “Basta ...