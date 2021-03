Tg Lazio, edizione del 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Lazio va verso la permanenza nella zona gialla. Gli ultimi dati dei contagi da Covid nella regione vedono il livello di trasmissione del contagio RT pari a 0,98. Un dato che dovrebbe scongiurare il passaggio nella zona arancione, che scatta quando l’indice di replicazione del virus sale sopra la soglia di 1 e determina come conseguenze anche il divieto di consumare in bar e ristoranti. Nel territorio regionale restano confermate per ora le zone rosse dei comuni di Colleferro, Carpineto romano, Torrice e Monte San Giovanni Campano. COVID, IL LAZIO AL GOVERNO: PRODURRE VACCINO SPUTNIK IN ITALIA Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Lazio va verso la permanenza nella zona gialla. Gli ultimi dati dei contagi da Covid nella regione vedono il livello di trasmissione del contagio RT pari a 0,98. Un dato che dovrebbe scongiurare il passaggio nella zona arancione, che scatta quando l’indice di replicazione del virus sale sopra la soglia di 1 e determina come conseguenze anche il divieto di consumare in bar e ristoranti. Nel territorio regionale restano confermate per ora le zone rosse dei comuni di Colleferro, Carpineto romano, Torrice e Monte San Giovanni Campano. COVID, IL LAZIO AL GOVERNO: PRODURRE VACCINO SPUTNIK IN ITALIA

greencityit : Domenica Fare Verde pulisce le spiagge del Lazio: Domenica 7 marzo, anche sulle spiagge del Lazio, si svolgerà la m… - Agenzia_Dire : Il #Lazio rischia la #zonarancione, scoperte oltre 100mila #mascherine FFP3 e 600 visiere non conformi e una maxi f… - janetpolp : RT @effetronky: Ma invece di Ibra non sarebbe stato meglio Lulic per l'edizione 71 del festival? ?? #Sanremo2021 #Lazio - laziounicafede : RT @effetronky: Ma invece di Ibra non sarebbe stato meglio Lulic per l'edizione 71 del festival? ?? #Sanremo2021 #Lazio - Agenzia_Dire : Mascherine e camici non certificati forniti alla #regionelazio, dalla direzione del @pdnetwork ok all'ingresso del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione BLIND NETPITCH - Pitch per serie e film edizione 2021 Una delle principali novità di questa edizione vedrà l'anonimato dei progetti presentati, per ... Il Netpitch ha il supporto della Roma Lazio Film Commission. Maggiori informazioni ai siti: www.

Confagricoltura Viterbo - Rieti: l'azienda Cupidi e Leonardi ai vertici nazionali della sostenibilità (Gallese - VT, Lazio ) " attività: azienda mista La sostenibilità aiuta le imprese agricole a ... La prima edizione ha visto la partecipazione di ben 1.850 imprese agricole di tutti i comparti ...

Tg Lazio, edizione del 4 marzo 2021 - DIRE.it Dire ''Roma Riparte-Riparti Roma'': ci siamo, si corre! Ci siamo. Domenica 7 marzo scatta la doppia corsa su strada “Roma Riparte-Riparti Roma”, a Terme di Caracalla. Due le competizioni in programma, nel pieno rispetto delle norme ...

Lazio, rinnovo Inzaghi: Lotito fissa la data Dopo la pantomima del turno infrasettimanale contro il Torino, la Lazio è attesa dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Impegno ostico per i biancocelesti che non vivono un buon momento ...

Una delle principali novità di questavedrà l'anonimato dei progetti presentati, per ... Il Netpitch ha il supporto della RomaFilm Commission. Maggiori informazioni ai siti: www.(Gallese - VT,) " attività: azienda mista La sostenibilità aiuta le imprese agricole a ... La primaha visto la partecipazione di ben 1.850 imprese agricole di tutti i comparti ...Ci siamo. Domenica 7 marzo scatta la doppia corsa su strada “Roma Riparte-Riparti Roma”, a Terme di Caracalla. Due le competizioni in programma, nel pieno rispetto delle norme ...Dopo la pantomima del turno infrasettimanale contro il Torino, la Lazio è attesa dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Impegno ostico per i biancocelesti che non vivono un buon momento ...