Teverola, arrestato latitante condannato per omicidio: voleva incontrare la moglie – IL NOME

L'uomo, ricercato dal 2019, è stato arrestato a Teverola, in provincia di Caserta, dove si era recato per incontrare la moglie. Era latitante dal 2019, è stato arrestato ieri mattina a Teverola (Caserta) dove si era recato per incontrare la moglie. Petrovic Pedrag era destinatario di un ordine di carcerazione per l'estradizione, emesso dalla Corte

