Terza Serata del Festival di Sanremo, il Confronto con Lo Scorso Anno È Drammatico (Di venerdì 5 marzo 2021) Ascolti in ripresa per la Terza Serata del Festival di Sanremo, che ha ottenuto il 44,3% di share. La seconda Serata aveva avuto un calo di spettatori, raggiungendo il 42,1%, ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 5 marzo 2021) Ascolti in ripresa per ladeldi, che ha ottenuto il 44,3% di share. La secondaaveva avuto un calo di spettatori, raggiungendo il 42,1%, ...

trash_italiano : ???? #Sanremo2021 - Scaletta Terza Serata - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - SanremoRai : Il programma della terza serata di #Sanremo2021 - ivanCinque : RT @cheTVfa: #Sanremo2021 | Terza serata | RECENSIONE | Un Festival infinito che non sboccia mai del tutto, tra errori audio e canzoni malt… - cheTVfa : #Sanremo2021 | Terza serata | RECENSIONE | Un Festival infinito che non sboccia mai del tutto, tra errori audio e c… -