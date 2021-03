Terremoto PD, Zingaretti depone le armi: i motivi della resa (Di venerdì 5 marzo 2021) A sorpresa Nicola Zingaretti si dimette da sottosegretario del Partito Democratico. Vediamo i motivi che lo hanno spinto a prendere una simile decisione. Zingaretti (web source)Nella giornata di ieri a sorpresa nel panorama politico italiano scoppia una bomba che lascia spiazzati tutti: Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Partito Democratico da due anni si è dimesso dalla sua carica. Una scelta che ha fatto discutere non solo il partito, ma tutta la politica. Nicola Zingaretti è stato uno dei protagonisti indiscussi nella politica italiana negli ultimi anni. Ha stretto accordi nel precedente Governo con il Movimento 5 Stelle sostenendo Giuseppe Conte come Premier. Ha dato il suo appoggio al nuovo Governo formato da Mario Draghi ottenendo ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021) A sorpNicolasi dimette da sottosegretario del Partito Democratico. Vediamo iche lo hanno spinto a prendere una simile decisione.(web source)Nella giornata di ieri a sorpnel panorama politico italiano scoppia una bomba che lascia spiazzati tutti: Nicola, Segretario Nazionale del Partito Democratico da due anni si è dimesso dalla sua carica. Una scelta che ha fatto discutere non solo il partito, ma tutta la politica. Nicolaè stato uno dei protagonisti indiscussi nella politica italiana negli ultimi anni. Ha stretto accordi nel precedente Governo con il Movimento 5 Stelle sostenendo Giuseppe Conte come Premier. Ha dato il suo appoggio al nuovo Governo formato da Mario Draghi ottenendo ...

LegaSalvini : +++++ TERREMOTO PD: #ZINGARETTI SI È DIMESSO +++++ #FLASH #PD, ZINGARETTI: MI VERGOGNO CHE SI PARLI SOLO DI POLTRO… - ItaliaViva : Nicola Zingaretti si dimette, terremoto Pd. @gennaromigliore : 'Il governo non è indebolito' - ilgattoromy1 : RT @LucillaMasini: Affidare il PD a un renziano è esattamente come far gestire le conseguenze di un terremoto a Bertolaso. #ZingarettiSegr… - Frances47226166 : RT @LucillaMasini: Affidare il PD a un renziano è esattamente come far gestire le conseguenze di un terremoto a Bertolaso. #ZingarettiSegr… - ilcorriereblog : -