Terremoto Nuova Zelanda – Tsunami in atto sulla costa a Nord (Video) (Di venerdì 5 marzo 2021) Centinaia di persone si stanno recando in località più alte sopra il livello del mare dopo l’allerta Tsunami scattata in Nuova Zelanda a seguito di un violentissimo Terremoto di magnitudo 8.1 avvenuto nel mare delle isole Kermadec. Centinaia di persone stanno fuggendo dalle zone costiere del Nord della Nuova Zelanda dopo il Terremoto avvenuto al Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Centinaia di persone si stanno recando in località più alte sopra il livello del mare dopo l’allertascattata ina seguito di un violentissimodi magnitudo 8.1 avvenuto nel mare delle isole Kermadec. Centinaia di persone stanno fuggendo dalle zone costiere deldelladopo ilavvenuto al

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga #Terremoto… - Agenzia_Ansa : Allerta #tsunami nel Pacifico dopo il #terremoto al largo della Nuova Zelanda, pericolo di onde da 3 metri in Nuova… - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Nuova Zelanda, allerta tsunami nel Pacifico meridionale - mondoterremoti : Per fortuna gli tsunami seppur innescati tutte e tre le volte, hanno avuto dimensioni molto contenute. Il più grand… - laperlaneranera : Nuova Zelanda colpita dal terremoto di magnitudo 7.3 si segnala allerta Tsunami Fino che assistiamo alle notizie al… -