TERRA E CIELO MONS RENATO DE ZAN 5 MARZO 2021

marcoccccc : @Anna91874 Anna ogni mattina ke mettiamo un piede x terra è solo un segno dal cielo.. Ti capisco benissimo cosa vuo… - rada_maja : RT @errante_l: e,..'un giorno guardai al cielo e chiesi di te,i miei occhi si mescolarono all'orizzonte immaginando il tuo volto,così mi pe… - comeicinesi : Dalla terra al cielo - superpopmarie : RT @lasoralalla: Si presentò la prima sera con quel sdraiato a terra come i Doors,poi venne accusato del nulla e disse il più grande tonno… - MichaelGiulian2 : RT @Oia35494913: . Quando siamo insieme qualsiasi posto sulla terra è cielo.… -

Ultime Notizie dalla rete : TERRA CIELO

San Gavino Monreale . Net

... "questo è un viaggio emblematico, un dovere verso unamartoriata da molti anni". Nonostante ... Il tono è solenne: "Vengo come penitente che chiede perdono ale ai fratelli per tante ...Si dirà delle peccatrici d'amore (Francesca e le altre), la donna sola (Matelda, la senza - nome), le anime amanti (Beatrice e quelle deldi Venere) e altre ancora. Queste donne corrispondono ...La prima tappa in una Bagdad blindata. Poi la preghiera: sono pellegrino di Pace, nessuno sia cittadino di seconda classe. Oggi a Najaf la visita della moschea di Ali ...Papa Francesco è arrivato a Baghdad: per la prima volta nella storia un pontefice visita l'Iraq. «La mia visita è un dovere per questa terra martoriata», sono ...