Tercas, Bragantini: "La sentenza va usata come bonus per le prossime trattative con la Ue". L'avvocato: "Impervio il ricorso per danni" (Di venerdì 5 marzo 2021) E adesso? Due giorni fa la Corte di giustizia europea ha sancito definitivamente l'errore della Commissione Ue nel vietare l'utilizzo all'Italia del Fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fitd) per il salvataggio di banca Tercas del 2014. Margrethe Vestager, allora come oggi commissaria Ue ritenne, sbagliando, che si trattasse di aiuti di Stato. Da quel momento il fondo non è più stato impiegato nonostante i numerosi crac degli anni successivi, da banca Etruria alla Popolare Vicenza e Veneto Banca. Ora c'è chi si spinge ad ipotizzare ricorsi contro la Commissione Ue per ottenere un risarcimento dei danni causati dall'impossibilità di impiegare il Fondo in tutti questi salvataggi. Tra i sostenitori di un'azione contro Bruxelles c'è anche il presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli che dalle pagine de Il ...

