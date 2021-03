Terapie poetiche | vita quotidiana e sedute di analisi in versi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da bambino ero molto ottimista, ammiravo i grandi ed ero convinto che con l’età adulta arrivasse la consapevolezza. Che idiozia! Più vivi, più inesorabili si moltiplicano le nevrosi. Oggi sono convinto che la psicoterapia sia un bene necessario. Lo è ancora più in questo secolo in cui le ideologie sono superate e sono state sostituite dall’individualismo e dall’ansia di fallire. Io, per esempio, che sono un miserabile uomo del mio tempo, vado dalla mia psicologa una volta alla settimana e la faccio imbestialire perché passo l’ora a cercare di venderle le mie teorie. Che volete farci, sono totalmente preda di una nevrosi. Ma non è di me che voglio parlare, qui parlo di poesia. Quando ho chiesto a Luca Alvino di poter avere la sua ultima silloge Cento sonetti indie (Interno Poesia, 2021) pensavo che avrei scritto un post su come una struttura classica, il sonetto, possa essere declinata ...