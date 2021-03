Tennis, Jannik Sinner: “Voglio vincere grandi tornei, ma non mettermi fretta. Giocherò fino a 38 anni!” (Di venerdì 5 marzo 2021) Jannik Sinner è senza dubbio tra i personaggi più chiacchierati dello sport italiano. Un po’ come Benedetta Pilato e Larissa Iapichino, l’altoatesino fa parte di quel gruppo di sportivi nati negli anni 2000 che sembra avere qualcosa di speciale dentro. La sua ascesa in meno di due anni dal n.553 del mondo alla top-40 è stata proverbiale. Un aspetto che non è sfuggito a un giornale prestigioso come L’Equipe che ha intervista l’azzurrino, delineandone i tratti caratteristici: “Per me il passaggio dalla cinquecentesima alla cinquantesima posizione è stato molto rapido, così come quello dai Futures ai tornei ATP. Non ho giocato a livello juniores, ho preferito misurarmi contro giocatori adulti nei Futures. Non ho nemmeno giocato molti Challenger, credo 10 o 12, prima di passare al tour principale. Devo lavorare, perdere delle partite, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)è senza dubbio tra i personaggi più chiacchierati dello sport italiano. Un po’ come Benedetta Pilato e Larissa Iapichino, l’altoatesino fa parte di quel gruppo di sportivi nati negli anni 2000 che sembra avere qualcosa di speciale dentro. La sua ascesa in meno di due anni dal n.553 del mondo alla top-40 è stata proverbiale. Un aspetto che non è sfuggito a un giornale prestigioso come L’Equipe che ha intervista l’azzurrino, delineandone i tratti caratteristici: “Per me il passaggio dalla cinquecentesima alla cinquantesima posizione è stato molto rapido, così come quello dai Futures aiATP. Non ho giocato a livello juniores, ho preferito misurarmi contro giocatori adulti nei Futures. Non ho nemmeno giocato molti Challenger, credo 10 o 12, prima di passare al tour principale. Devo lavorare, perdere delle partite, ...

MayPinkFlower : RT @domthewizard: Lei è Maria Braccini ('chi?' direte voi, e non avete torto), secondo s-pork-mediaset 'nuova fiamma' dell'astro nascente d… - alexderossi00 : @domthewizard Da quel che so, alla famiglia della ragazza i soldi non mancano e il padre è appasionato di tennis. J… - domthewizard : Lei è Maria Braccini ('chi?' direte voi, e non avete torto), secondo s-pork-mediaset 'nuova fiamma' dell'astro nasc… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: ??? Tornado Jannik in azione! Vi ricordate questo punto incredibile di @janniksin contro Ymer? #tennis - SuperTennisTv : ??? Tornado Jannik in azione! Vi ricordate questo punto incredibile di @janniksin contro Ymer? #tennis -