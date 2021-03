Televisione in lutto, l’attrice delle serie tv sconfitta da un tumore: “Ci mancherà molto” (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha interpretato la figlia ribelle Elizabeth Bellamy nell’acclamata miniserie degli anni ’70 Upstairs, Downstairs, ma è stata il volto di altre serie tv e film. l’attrice è morta mercoledì per complicazioni dovute a un tumore al cervello, ha riferito The Guardian. Aveva 75 anni. Nella sua lunga carriera ha vestito i panni di Elizabeth Fanschawe nel telefilm del 1973 Frankenstein: The True Story e come protagonista della miniserie di 10 episodi del 1977 Anna Karenina. Sul grande schermo è apparsa in film come Anna dei mille giorni (1969), M’è caduta una ragazza nel piatto (1970), E l’alba si macchiò di rosso (1975), Privates on Parade (1983) e Un’avventura terribilmente complicata (1995). Ha recitato con Michael Gambon e Liv Ullmann in un revival del 1985 di Old Times di Harold Pinter, dopo essere stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha interpretato la figlia ribelle Elizabeth Bellamy nell’acclamata minidegli anni ’70 Upstairs, Downstairs, ma è stata il volto di altretv e film.è morta mercoledì per complicazioni dovute a unal cervello, ha riferito The Guardian. Aveva 75 anni. Nella sua lunga carriera ha vestito i panni di Elizabeth Fanschawe nel telefilm del 1973 Frankenstein: The True Story e come protagonista della minidi 10 episodi del 1977 Anna Karenina. Sul grande schermo è apparsa in film come Anna dei mille giorni (1969), M’è caduta una ragazza nel piatto (1970), E l’alba si macchiò di rosso (1975), Privates on Parade (1983) e Un’avventura terribilmente complicata (1995). Ha recitato con Michael Gambon e Liv Ullmann in un revival del 1985 di Old Times di Harold Pinter, dopo essere stata ...

