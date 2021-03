Tar Marche, respinto ricorso genitori: ok Dad ma non penalizzare diritto all’istruzione (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Tar Marche respinge l'istanza cautelare urgente per sospendere il provvedimento di Dad al 100% per le scuole superiori L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Tarrespinge l'istanza cautelare urgente per sospendere il provvedimento di Dad al 100% per le scuole superiori L'articolo .

zazoomblog : Tar Marche respinto ricorso genitori: ok Dad ma non penalizzare diritto all’istruzione - #Marche #respinto… - orizzontescuola : Tar Marche, respinto ricorso genitori: ok Dad ma non penalizzare diritto all’istruzione - infoitinterno : Chiusura scuole, respinto il ricorso al Tar Marche del Comitato Priorità - lanuovariviera : Scuole, il Tar respinge il ricorso contro la didattica a distanza nelle Marche - YouTvrs : Scuole superiori in #Dad, Tar Marche chiede alla Regione di rivalutare situazione - -