Tania Cagnotto presenta la figlia nata con nove giorni di ritardo (Foto) (Di venerdì 5 marzo 2021) Un parto tanto atteso per Tania Cagnotto che oggi è diventata mamma per la seconda volta. Con una Foto scattata dopo il parto Tania Cagnotto ha presentato sua figlia, la sua seconda bambina. Dopo un periodo pieno di tensioni la tuffatrice adesso può godersi la sua famiglia, la serenità nella sua casa. Tania e Stefano Parolin sono già mamma e papà di Maya e adesso nelle loro vite c’è anche Lisa, questo il nome scelto per la secondogenita. La campionessa olimpionica scatta un selfie dal suo letto in ospedale, accanto a lei c’è la sua bambina bellissima appena nata. Sorride, è stanca ma tanto felice. Il suo annuncio ai follower è così vero da commuovere. Un’altra Foto poi del primo piano della sua bimba che dorme serena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Un parto tanto atteso perche oggi è diventata mamma per la seconda volta. Con unascattata dopo il partohato sua, la sua seconda bambina. Dopo un periodo pieno di tensioni la tuffatrice adesso può godersi la sua famiglia, la serenità nella sua casa.e Stefano Parolin sono già mamma e papà di Maya e adesso nelle loro vite c’è anche Lisa, questo il nome scelto per la secondogenita. La campionessa olimpionica scatta un selfie dal suo letto in ospedale, accanto a lei c’è la sua bambina bellissima appena. Sorride, è stanca ma tanto felice. Il suo annuncio ai follower è così vero da commuovere. Un’altrapoi del primo piano della sua bimba che dorme serena ...

DonnaGlamour : Tania Cagnotto mamma bis: “Benvenuta piccola mia” - zazoomblog : Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta: è nata Lisa - #Tania #Cagnotto #diventata #mamma - effe_la : RT @marinellibar: @kappaTI @effe_la Mi ci tufferei in un carpiato che Tania Cagnotto scanzate proprio - kappaTI : RT @marinellibar: @kappaTI @effe_la Mi ci tufferei in un carpiato che Tania Cagnotto scanzate proprio - marinellibar : @kappaTI @effe_la Mi ci tufferei in un carpiato che Tania Cagnotto scanzate proprio -