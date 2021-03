HuffPostItalia : Tania Cagnotto è mamma bis: “Ce l’abbiamo fatta dopo ben 9 giorni di ritardo' - zazoomblog : Tania Cagnotto di nuovo mamma: è nata Lisa - #Tania #Cagnotto #nuovo #mamma: - CascioloRino : Ragazzi non si tratta di Eli o Tommy ma usare anche questi hastag per fare gli auguri a un mito di nome Tania Cagno… - repubblica : Tuffi, Tania Cagnotto di nuovo mamma: 'E' nata Lisa': L'azzurra, che a settembre aveva annunciato ufficialmente il… - Gazzettino : #tania cagnotto è di nuovo mamma: «Benvenuta piccola Lisa» -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa , sorellina di Maya, la primogenita dell'azzurra che ha da ...è diventata mamma per la seconda volta. In queste ore, la donna ha postato la prima foto dopo aver dato alla luce la sua piccola, svelando anche il nome. Solo poche ore fa, l'ex ...Tania Cagnotto è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa, sorellina di Maya, la ...Tania Cagnotto è diventata di nuovo mamma. L’ex tuffatrice ha dato alla luce la secondogenita Lisa. Con un post su Instagram Tania Cagnotto ha presentato la sua bellissima bambina, avuta dal marito St ...