Tania Cagnotto | dolcissimo annuncio | “Benvenuta al mondo” | è nata la seconda figlia

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

Con 9 giorni di ritardo rispetto alla data prevista,ha dato alla luce la sua seconda bambina: la campionessa non ha nascosto la gioia via social.: è nata la figliaha dato il benvenuto alla piccola Lisa, la ...... l'arrivo della piccola Lisa e non può non commuoversi per le dolci foto di mamma e figlia appena nata Fiocco rosa in casa azzurri, è nata la piccola Lisa la bellissima figlia di mamma...Tania Cagnotto mamma per la seconda volta. La campionessa annuncia l'arrivo della secondogenita con un post su Instagram.Dopo nove giorni di ritardo è nata la piccola Lisa e la tuffatrice Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta.