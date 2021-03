Tania Cagnotto di nuovo mamma | è nata Lisa

repubblica : Tuffi, Tania Cagnotto di nuovo mamma: 'E' nata Lisa': L'azzurra, che a settembre aveva annunciato ufficialmente il… - Gazzettino : #tania cagnotto è di nuovo mamma: «Benvenuta piccola Lisa» - SwimSwam_Italia : Tania Cagnotto Mamma Per La Seconda Volta. E’ Nata Lisa - Paolo64273974 : RT @MediasetTgcom24: Tania Cagnotto è diventata mamma bis: è nata Lisa #taniacagnotto - VanityFairIt : «Ce l’abbiamo fatta. Dopo ben nove giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi» ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

è diventata mamma per la seconda volta. In queste ore, la donna ha postato la prima foto dopo aver dato alla luce la sua piccola, svelando anche il nome. Solo poche ore fa, l'ex ...è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa , sorellina di Maya, la primogenita dell'azzurra che ha da ...Tania Cagnotto ha partorito: è nata la secondogenita Lisa. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato la prima foto della bimba. La piccola è venuta al mondo con ben 9 giorni ...Tania Cagnotto è di nuovo mamma: è nata la piccola Lisa. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, in un post che è diventato subito virale: «Ce l'abbiamo ...