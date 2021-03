Tania Cagnotto ancora mamma. Il nome scelto e il post su Instagram

(Di venerdì 5 marzo 2021)ha annunciato sulla sua paginala nascita di sua figlia . Ilsta raccogliendo migliaia di like e tantissimi commenti per congratularsi con la campionessa di nuoto:" Ce l'...

Paolo64273974 : RT @MediasetTgcom24: Tania Cagnotto è diventata mamma bis: è nata Lisa #taniacagnotto - VanityFairIt : «Ce l’abbiamo fatta. Dopo ben nove giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi» ??… - zazoomblog : Tania Cagnotto mamma bis: è nata Lisa. L’annuncio social - #Tania #Cagnotto #mamma #Lisa. - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: #tania cagnotto è di nuovo mamma: «Benvenuta piccola Lisa» - AnsaTrentinoAA : Tuffi: è nata Lisa, la seconda figlia di Tania Cagnotto. 'Ce l'abbiamo fatta dopo ben 9 giorni di ritardo' |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

ha annunciato sulla sua pagina Instagram la nascita di sua figlia . Il post sta raccogliendo migliaia di like e tantissimi commenti per congratularsi con la campionessa di nuoto:" Ce l'...... auguri ae benvenuta piccola Lisa. L'ultimo post circa una settimana fa: uno scatto tenerissimo con unaraggiante, sorridente e con il pancione insieme al marito Stefano ...Tania Cagnotto è di nuovo mamma: è nata la piccola Lisa. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, in un post che è diventato subito virale: «Ce l'abbiamo ...Splendido annuncio di Tania Cagnotto, è nata la figlia Lisa: ecco il post pubblicato dalla tuffatrice sui social ...