Superati i tre milioni. Corona virus: Italia, 456470 attualmente positivi a test (+10031 in un giorno) con 99271 decessi (297) e 2467388 guariti (13682). Totale di 3023129 casi (24036) Dati della protezione civile: effettuati 378463 tamponi (Di venerdì 5 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

