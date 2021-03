Super Nintendo World Park Orlando: apertura prevista per il 2025 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Super Nintendo World Park non sembra essere solo una esclusiva nipponica perché, nel 2025 a quanto pare, il parco divertimenti a tema Grande N si farà anche ad Orlando Nel 2025, infatti, Orlando, capoluogo della Contea di Orange in Florida, ospiterà anche lei il famosissimo Super Nintendo World Park! Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta nello specifico. Super Nintendo World Park: il progetto di Orlando per il 2025 Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Orlando Sentinel, il sindaco della Contea di Orange, tale Jerry Demings, ha dichiarato che i ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilnon sembra essere solo una esclusiva nipponica perché, nela quanto pare, il parco divertimenti a tema Grande N si farà anche adNel, infatti,, capoluogo della Contea di Orange in Florida, ospiterà anche lei il famosissimo! Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta nello specifico.: il progetto diper ilStando a quanto riportato dal quotidiano localeSentinel, il sindaco della Contea di Orange, tale Jerry Demings, ha dichiarato che i ...

