Strada interporto Marcianise-Maddaloni | rinviato a giudizio il deputato sannita Del Basso De Caro

Ultime Notizie dalla rete : Strada interporto

CasertaNews

... con una chiara opzione a favore del ferro rispetto alla gomma e per un rilancio dell'di Trento. Opzione che non si concilia in nessun modo con la prospettiva di unaValdastico con ...Bari e Matera con il completamento dellastatale n.96 sono sempre più vicine. Il progetto BA ... in considerazione della presenza del Porto e dell',dell'Aeroporto,della Stazione ...Rinvio a giudizio per 7 imputati e una richiesta di rito abbreviato per l’ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Questo l’esito dell’udienza preliminare svolta ...MADDALONI - Rinvio a giudizio per 7 imputati e una richiesta di rito abbreviato per l'ex sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Gli altri ...