Storico di viaggio di Papa Francesco in Iraq. Bergoglio è arrivato questa mattina a Baghdad. "Un dovere verso una terra martoriata da molti anni" (Di venerdì 5 marzo 2021) "Questo è un viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata da molti anni". E' quanto ha detto Papa Francesco salutando i giornalisti sull'aereo Papale che questa mattino lo ha condotto in Iraq dove rimarrà fino all'8 marzo. Bergoglio ha ringraziato i 74 giornalisti provenienti da 15 Paesi per la loro presenza nel suo viaggio: "Sono contento di riprendere i viaggi, vi ringrazio per la compagnia". La prima giornata della sua visita in Iraq sarà segnata da una serie di colloqui istituzionali e dall'incontro con la comunità cristiana di Baghdad. A riceverlo nell'aeroporto della capitale irachena c'era il ...

