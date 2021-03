Stop export vaccino AstraZeneca, premier Australia: "Capisco Italia, ha 300 morti al giorno" (Di venerdì 5 marzo 2021) " Capisco l'Italia, ha 300 morti al giorno ". Così il premier Australiano Scott Morrison commenta lo Stop Ue, dopo il veto di Roma, all'esportazione di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca. " Questa particolare... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 marzo 2021) "l', ha 300al". Così ilno Scott Morrison commenta loUe, dopo il veto di Roma, all'esportazione di 250mila dosi di. " Questa particolare...

Agenzia_Ansa : 'In Italia muoiono 300 persone al giorno. In Europa c'è una crisi senza freni, da noi c'è una situazione diversa'.… - bendellavedova : #Draghi ha fatto bene a bloccare, davanti ai ritardi di #AstraZeneca, l’export di 250.000 dosi di vaccino in Austra… - Francesc0_40 : RT @bendellavedova: #Draghi ha fatto bene a bloccare, davanti ai ritardi di #AstraZeneca, l’export di 250.000 dosi di vaccino in Australia.… - MattiaMorbidoni : RT @bendellavedova: #Draghi ha fatto bene a bloccare, davanti ai ritardi di #AstraZeneca, l’export di 250.000 dosi di vaccino in Australia.… - lumukosta : RT @marcovaleriolp: Il premier australiano Scott Morrison commenta così lo stop italiano/europeo all'export dei vaccini Astrazeneca: 'In It… -