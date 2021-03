Stop alle esportazioni di vaccini: l’Australia chiede l’intervento della UE (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia ha deciso di bloccare l’export di 250mila dosi di vaccini AstraZeneca destinate all’Australia. Ma il Governo australiano non ci sta e chiede alla UE di rivedere la decisione I vaccini causano discordia tra l’Unione Europea e l’Australia. Il motivo è la decisione dell’Italia di bloccare l’export di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca confezionati ad Anagni e in partenza verso il paese dell’Oceania. Decisione avallata in pieno da Bruxelles, dal momento che l’iniziativa è di Mario Draghi. La decisione del Governo italiano, dal gusto fortemente protezionista, arriva dopo i ripetuti e gravi tagli alle consegne previste da parte dei colossi farmaceutici. Il fallimento delle contrattationi da parte di Bruxelles, la debolezza della UE di fronte ai colossi di Big ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia ha deciso di bloccare l’export di 250mila dosi diAstraZeneca destinate al. Ma il Governo australiano non ci sta ealla UE di rivedere la decisione Icausano discordia tra l’Unione Europea e. Il motivo è la decisione dell’Italia di bloccare l’export di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca confezionati ad Anagni e in partenza verso il paese dell’Oceania. Decisione avallata in pieno da Bruxelles, dal momento che l’iniziativa è di Mario Draghi. La decisione del Governo italiano, dal gusto fortemente protezionista, arriva dopo i ripetuti e gravi tagliconsegne previste da parte dei colossi farmaceutici. Il fallimento delle contrattationi da parte di Bruxelles, la debolezzaUE di fronte ai colossi di Big ...

