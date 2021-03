Stop ai vaccini Astrazeneca, l’Australia chiede l’intervento Ue. Il primo ministro: ‘Capiamo l’ansia dell’Italia, ma contratti vanno rispettati’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Si alza la tensione tra l’Australia e l’Unione europea dopo la decisione dell’Italia, avallata da Bruxelles, di bloccare l’esportazione di un lotto da 250mila dosi del vaccino Astrazeneca destinato al Paese oceanico. Secondo quanto riportano diversi media esteri, il ministro della Salute australiano Greg Hunt ha dichiarato di aver “sollevato la questione con la Commissione europea attraverso più canali. In particolare abbiamo chiesto alla Commissione di rivedere questa decisione“. Hunt in parte minimizza la portata dello Stop all’export, sostenendo di aver già ricevuto 300mila fiale dalla casa farmaceutica, ma allo stesso tempo invoca un intervento di Bruxelles. Il capo del governo, Scott Morrison, sostiene infatti che “è importante che i contratti siano rispettati“, pur riconoscendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Si alza la tensione trae l’Unione europea dopo la decisione, avallata da Bruxelles, di bloccare l’esportazione di un lotto da 250mila dosi del vaccinodestinato al Paese oceanico. Secondo quanto riportano diversi media esteri, ildella Salute australiano Greg Hunt ha dichiarato di aver “sollevato la questione con la Commissione europea attraverso più canali. In particolare abbiamo chiesto alla Commissione di rivedere questa decisione“. Hunt in parte minimizza la portata delloall’export, sostenendo di aver già ricevuto 300mila fiale dalla casa farmaceutica, ma allo stesso tempo invoca un intervento di Bruxelles. Il capo del governo, Scott Morrison, sostiene infatti che “è importante che isiano rispettati“, pur riconoscendo ...

repubblica : Stop ai vaccini AstraZeneca, l'Australia invoca l'intervento Ue: 'Capiamo l'ansia dell'Italia ma abbiamo già ricevu… - cav_errante_ : RT @FmMosca: Mi sa tanto che con la fretta di testare sull’uomo vaccini sperimentali hanno creato un mostro da un’influenza. Stanno morendo… - giudiiiiiiiii : RT @SkyTG24: Stop all'export di vaccini in Australia, ecco come funziona il sistema Ue - AValvecchia : RT @FmMosca: Mi sa tanto che con la fretta di testare sull’uomo vaccini sperimentali hanno creato un mostro da un’influenza. Stanno morendo… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: Al Pd non serve una sceneggiata. Ode ai mediocri. Le parole di Zinga. Effetto Draghi. I rischi nel blocco dell’export su… -