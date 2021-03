Star Wars: Rian Johnson parla di Ben Solo (Di venerdì 5 marzo 2021) Recentemente, la scrittrice Sariah Wilson ha avuto la possibilità di chiacchierare un po’ col regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson, riportando poi su Twitter le questioni più interessanti emerse nel Botta&Risposta. Cosa ha rivelato Rian Johnson? E, nel fare due parole con Sariah Wilson che il regista ha ammesso che, mentre stava girando Gli Ultimi Jedi, non aveva letteralmente idea che il personaggio sarebbe morto nel capitolo successivo. Le sue parole Io: Sapevi che Ben sarebbe morto quando stavi facendo GUJ? Lo sapevi fin dall’inizio? Rian: No Io. Divento visibilmente irritata perché realizzo che l’uccisione di Ben Solo non faceva da sempre parte del piano. Rian si rende conto della mia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Recentemente, la scrittrice Sariah Wilson ha avuto la possibilità di chiacchierare un po’ col regista di: Gli ultimi Jedi,, riportando poi su Twitter le questioni più interessanti emerse nel Botta&Risposta. Cosa ha rivelato? E, nel fare due parole con Sariah Wilson che il regista ha ammesso che, mentre stava girando Gli Ultimi Jedi, non aveva letteralmente idea che il personaggio sarebbe morto nel capitolo successivo. Le sue parole Io: Sapevi che Ben sarebbe morto quando stavi facendo GUJ? Lo sapevi fin dall’inizio?: No Io. Divento visibilmente irritata perché realizzo che l’uccisione di Bennon faceva da sempre parte del piano.si rende conto della mia ...

