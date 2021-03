St. Vincent in arrivo il nuovo album Daddy’s Home

(Di venerdì 5 marzo 2021) St.il” arriva dopo la scarcerazione del padre, in prigione dal 2010, e ci presenta il suosingolo “Pay Your In Pain”. Chi è l’artista St.? Nome d’arte di Anne Erin Clark (detta Annie) cantautrice e polistrumentista statunitense. La sua carriera inizia nel 2003 con il gruppo alternative Polyphonic Spree ma nel 2006 si rende già indipendente, iniziando la sua carriera come solita con il nome d’arte St.. La scelta di questo particolare nome artistico è dovuta al “luogo dove la poesia muore” dice St.riferendosi al posto dove è morto il poeta Dylan Thomas. Il successo arriva con il primo singolo “Marry Me” che le fa ottenere ottime critiche e il premio miglior ...

St.Vincent ritorna con un nuovo album "Daddy's Home" dopo la scarcerazione del padre e ci presenta il suo nuovo singolo "Pay Your In Pain".Eccallà, dopo i teaser degli scorsi giorni è tutto ufficiale. Daddy's Home, il nuovo album di St. Vincent, sarà pubblicato su Loma Vista il prossimo 19 maggio, ed è ...