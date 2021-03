Sportiello è il nuovo portiere titolare?

(Di venerdì 5 marzo 2021) Magari lunedì sera a Milano, per il big-match contro l’Inter, tra i pali tornerà Pierluigi Gollini e ogni discorso finirà in soffitta. Ma oggi come oggi pensare che Gian Piero Gasperini stia pensando di cambiare ilè quantomeno lecito. Contro Sampdoria e Crotone, infatti, a difendere la porta dell’Atalanta è stato scelto Marco, che ha fatto il suo dovere più che bene. Vero è che Gasperini non èa scelte del genere e ogni tanto, anche nelle passate stagioni, dava spazio al secondonel corso della stagione. È successo anche con Etrit Berisha. Ma questa volta sembra diverso. L’impressione è che a Genova contro i blucerchiati e nel turno infrasettimanale di mercoledì 3 marzo non si sia trattato di semplice turn-over. Gollini negli ultimi due mesi aveva commesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Sportiello nuovo

BergamoNews.it

Non ci conoscevamo, ma lo spavento che provavo nell'entrare in uno spogliatoiodopo tre anni ... Io, te e Marco (, ndr) a cazzeggiare. Abbiamo parlato un po' e poi vi siete messi a ...Non ci conoscevamo, ma lo spavento che provavo nell'entrare in uno spogliatoiodopo tre anni ... Io, te e Marco (, ndr) a cazzeggiare. Abbiamo parlato un po' e poi vi siete messi a ...Stasera il posticipo che chiuderà la giornata di Serie A e fantacalcio tra Parma e Inter, poi domani sarà già vigilia del nuovo turno di campionato. Si riparte sabato infatti con Spezia-Benevento, il ...Il teen drama italiano, targato Netflix, rilascia il trailer della seconda stagione in arrivo nell’estate 2021 Dopo il grande successo riscosso dalla S01, rilasciata in pieno lockdown ( LO SPECIALE - ...