Sport invernali: gli appuntamenti per il 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri e oggi, 5 marzo sono giorni intensi per gli Sport invernali. Giovedì 4 marzo sono andati in scena: la staffetta 4×5 km femminile di sci di fondo, la Gundersen HS137/10 km di combinata nordica, le qualificazioni dell'HS137 maschile di salto con gli sci ai Mondiali di sci nordico. Per quanto riguarda invece i Mondiali di sci alpinismo si assegneranno i titoli delle vertical race, maschile e femminile, mentre ai Mondiali junior di sci alpino andrà in scena il gigante maschile. Previste inoltre la staffetta 4×6 km femminile, nella Coppa del Mondo di biathlon, e le finali, maschile e femminile, nella Coppa del Mondo di snowboardcross. Infine la Coppa del Mondo di sci alpino vedrà andare in scena la seconda prova cronometrata della discesa maschile.

