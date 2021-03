Sport e Salute | primo anno di Cozzoli | 545 mln di euro erogati e 164mila collaboratori censiti

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Year Book 2020” è il riassunto del lavoro diS.p.A neldi mandato del presidente e amministratore delegato Vito. Il testo di 98 pagine si suddivide in 18 paragrafi che toccano tutte le tematiche sviluppate in questo complicatoa causa della pandemia di coronavirus, con oltre 545 milioni diivi. Tanti i progetti avviati da Legend, allonei Parchi, ai tanti progetti per la scuola aloper tutti. “È trascorso undi lavoro dall’insediamento, il 2 marzo 2020, della nuova governance diSpA ...