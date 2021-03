Spezia, nuovi casi di positività al Covid-19: uno è il portiere Provedel (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuove positività in casa Spezia.Si allunga la lista di positivi tra calciatori e membri dello staff dei club di Serie A. Proprio questa mattina, infatti, due nuovi casi di contagio sono stati riscontrati nello Spezia. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è stato lo stesso club ligure, il quale, ha spiegato si tratti di "un collaboratore della Prima Squadra e il portiere Ivan Provedel,". I due dopo essere risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri, si trovano attualmente in isolamento.Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid-19 in vista della gara di domani pomeriggio contro il Benevento", si legge ancora nella nota. Motivo per il quale, nell prossime ore, saranno effettuati ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovein casa.Si allunga la lista di positivi tra calciatori e membri dello staff dei club di Serie A. Proprio questa mattina, infatti, duedi contagio sono stati riscontrati nello. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è stato lo stesso club ligure, il quale, ha spiegato si tratti di "un collaboratore della Prima Squadra e ilIvan,". I due dopo essere risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri, si trovano attualmente in isolamento.Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti-19 in vista della gara di domani pomeriggio contro il Benevento", si legge ancora nella nota. Motivo per il quale, nell prossime ore, saranno effettuati ...

