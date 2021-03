(Di venerdì 5 marzo 2021) L'natore delloVincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domaniil Benevento: "Ci aspetta una partita importante dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite. Tutte leper noi hanno la stessa importanza, non dobbiamo far altro che migliorare gli errori commessi nell'ultimo periodo e migliorare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora. La positività di Provedel non ci voleva - afferma mister- i ragazzi cercano di stare molto attenti, ma sono cose che possono succedere, accade a noi cosìad altre squadre. Cerchiamo di essere perfetti, ma nessuno è immune in maniera totale. Se mettiamo in campo la ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Rispettiamo il Benevento, voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Rispettiamo il Benevento, voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito' - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Voglio vedere miglioramenti rispetto alle ultime gare. Se giochiamo come contro il Milan...' -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Rispettiamo il Benevento, voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito' - napolimagazine : SPEZIA - Italiano: 'Rispettiamo il Benevento, voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Commenta per primo Il tecnico dello, Vincenzo, ha parlato alla viglia del match contro il Benevento: 'E' una partita importante, dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere ...Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento: queste le sue ...Si gioca senza sosta e la Serie A torna in campo per celebrare la 26° giornata in una settimana di triplo impegno che ha lasciato in eredità l'Inter in fuga in vetta alla ...Da una parte la paura di nuovi contagi, dall'altra l'esigenza di ritrovare le alchimie perdute per battere il Benevento e rilanciare le proprie ambizioni salvezza: così Vincenzo Italiano, tecnico dell ...