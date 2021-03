Speranza firma la nuova ordinanza. Da lunedì Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in zona arancione e la Campania in quella rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus e delle indicazioni della Cabina di Regia (leggi l’articolo), ha firmato nel pomeriggio le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. passano in zona arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In base allo stesso provvedimento, la Campania passerà, invece, in zona rossa, sempre a partire da lunedì. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus e delle indicazioni della Cabina di Regia (leggi l’articolo), hato nel pomeriggio le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da8 marzo.inle Regioni. In base allo stesso provvedimento, lapasserà, invece, in, sempre a partire da. L'articolo LA NOTIZIA.

