Space Jam: A new Legacy, le prime immagini del nuovo film con Lebron James

Siamo ormai vicini all'uscita di uno dei film più attesi nel 2021. Entertainment Weekly ha mostrato in esclusiva le prime immagini di Space Jam: A new Legacy. Nel 1996 Space Jam aveva stregato un'intera generazione, rimanendo nel cuore di appassionati della pallacanestro e non solo e diventando un cult per le generazioni seguenti. Protagonista del film uno degli atleti più riconoscibili e influenti, Michael Jordan. E chi poteva prendere il suo posto se non Lebron James? Il re, come lo chiamo oltreoceano, è da anni considerato come l'unico in grado di raccogliere la sua eredità, anzi in molti lo considerano già sul piano di Jordan. Con Space Jam: A new Legacy, Lebron vuole ...

